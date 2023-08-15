15 августа, 10:43

На востоке Ирака более 10 человек пострадали при обрушении купола мечети

Как сообщил портал Shafaq News, пострадали рабочие, которые занимались реставрацией мечети

ТАСС, 15 августа. По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате обрушения купола мечети в иракской провинции Васит, расположенной на востоке страны. Об этом сообщил информационный портал Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности.

По его данным, все пострадавшие являются рабочими, которые занимались реставрацией мечети в районе на юге провинции. Они были экстренно госпитализированы, реставрационные работы временно приостановлены.

Информации о том, что послужило причиной обрушения купола, пока не приводится. 

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Ирак
© Информационное агентство ТАСС
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