В Тульской области мужчину приговорили к 23 годам колонии за убийство пасынка

Мальчику было шесть лет

ТАСС, 15 августа. Суд в Тульской области признал виновным 35-летнего мужчину в истязании и убийстве шестилетнего пасынка. Его приговорили к лишению свободы на 23 года в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

"Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года", - говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство" и ч. 2 ст. 117 УК РФ "Истязание".

По данным следствия, 31 января 2023 года в квартире жилого дома на улице Володарского в деревне Варваровка между ребенком и его отчимом произошел конфликт на почве личной неприязни. Мужчина нанес шестилетнему мальчику множественные удары руками, ногами и ремнем с металлической пряжкой по различным частям тела. От полученных повреждений ребенок умер. Отчима задержали и заключили под стражу.

В пресс-службе прокуратуры Тульской области добавили, что мужчина в период с 15 января по 1 февраля 2023 года неоднократно избивал ребенка, причиняя ему физические и нравственные страдания.