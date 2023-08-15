15 августа, 10:50,
обновлено 15 августа, 10:57
Военная операция на Украине

При обстреле села Белгородской области со стороны ВСУ пострадали два человека

Алексей Коновалов/ ТАСС, архив
© Алексей Коновалов/ ТАСС, архив

Три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы

БЕЛГОРОД, 15 августа. /ТАСС/. Мужчина и женщина получили ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщил во вторник губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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"Под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы. Есть двое пострадавших. Мужчина в тяжелом состоянии с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. И женщина с осколочными ранениями доставлена в центральную районную больницу. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное", - проинформировал глава региона.

По словам губернатора, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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