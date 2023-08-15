Начальник Майкопского учебного авиаполка погиб при крушении учебного самолета на Кубани

Судно упало в черте аэродрома

МАЙКОП, 15 августа. /ТАСС/. Начальник Майкопского учебного авиаполка Вадим Гуров погиб в результате крушения учебного самолета Л-39 во время полетов 14 августа в Краснодарском крае. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов во вторник.

"Накануне в результате авиационного происшествия в ходе учебных полетов погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров. На протяжении многих лет он возглавлял одну из воинских частей Майкопского гарнизона, был участником военной операции в Сирии, защищал интересы нашей страны в ходе СВО. Мы знали его как грамотного и опытного офицера, компетентного и мудрого командира", - написал Кумпилов, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

Самолет упал в черте аэродрома. Разрушений и пострадавших на земле нет.

Самолет Л-39 "Альбатрос" был разработан в Чехословакии. Он совершил первый полет в 1968 году, а в 1972 году его выбрали основным учебно-тренировочным самолетом стран - участниц Организации Варшавского договора. Сейчас он по-прежнему является основной машиной для подготовки курсантов летных училищ России.