ФБР задержало подростка, который планировал совершить теракт в США

Несовершеннолетнего обвинили в хранении самодельных взрывных устройств, преступном сговоре, поджоге, попытке совершить преступление, в ходе которого могла произойти трагедия

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали 17-летнего подростка в штате Филадельфия, обвиняемого в планировании теракта на территории США. Об этом сообщила местная прокуратура.

"Работа оперативной группы ФБР по борьбе с терроризмом предотвратила возможную террористическую атаку во имя извращенной идеологии, которая никоим образом не отражает убеждения подавляющего большинства верующих, в том числе мусульман", - заявил окружной прокурор Ларри Краснер.

Несовершеннолетний был взят под стражу 11 августа сотрудниками ФБР. Его обвинили в хранении самодельных взрывных устройств, преступном сговоре, поджоге, попытке совершить преступление, в ходе которого могла бы произойти трагедия.

8 августа пограничная служба США предоставила записи, свидетельствующие о 14 международных поставках военного и тактического снаряжения на адрес подростка. По данным прокуратуры, подросток контактировал через социальные сети с террористической группировкой, связанной с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ). ФБР продолжает расследование инцидента.