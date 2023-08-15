15 августа, 11:28
Лесные пожары в России

На острове Сарпинском в Волгограде произошел природный пожар

Для ликвидации возгорания задействовали, в частности, пожарный катер

ВОЛГОГРАД, 15 августа. /ТАСС/. Трава загорелась на площади 2 га на территории острова Сарпинского на Волге в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

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"Трава [горит на острове Сарпинском]. Угрозы домам нет. На месте пожарный катер КС-110", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 10:40 15 августа. Площадь возгорания составила 2 га.

Остров Сарпинский площадью 112,72 кв. км расположен напротив отдаленного от центра Волгограда Кировского района, он является самым крупным на реке Волге, входит в Волго-Ахтубинскую пойму. На острове постоянно проживают около 1 тыс. человек, летом население увеличивается до 6 тыс. за счет дачников. Попасть на острова системы Голодный - Сарпинский можно только по воде.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииВолгоградская область
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