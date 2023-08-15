15 августа, 11:44

В Казахстане в результате схода боеприпаса у истребителя погиб один человек

Еще один получил травмы, сообщили в Минобороны республики

АСТАНА, 15 августа. /ТАСС/. Один военнослужащий Талдыкорганской авиабазы в Казахстане погиб, другой ранен в результате нештатного схода боеприпаса у самолета, который готовили к вылету. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"На Талдыкорганской авиационной базе при подготовке к вылету боевого самолета произошел сход боеприпаса, в результате которого пострадали 2 военнослужащих, один из них от полученных травм скончался, второму оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. По данным оборонного ведомства, проводятся следственные мероприятия.

Местное издание Orda уточняет со ссылкой на свои данные, что механик, ремонтируя истребитель, нечаянно произвел выстрел. Его коллега погиб на месте. 

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