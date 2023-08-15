15 августа, 11:56
Лесные пожары в России

В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим

В регионе зафиксировали пять природных пожаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Особый противопожарный режим, который ввели в Екатеринбурге 8 апреля, отменили. Соответствующее постановление опубликовали на официальном портале муниципалитета.

Читайте также
Хронология крупных пожаров в России

"Отменить особый противопожарный режим, введенный на территории муниципального образования город Екатеринбург", - говорится в постановлении.

По данным Авиалесоохраны, в Свердловской области действуют пять природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 28 га.

Ранее в департаменте информационной политики региона сообщили, что в выходные дни в Свердловской области прошло 152 профилактических противопожарных рейда, в которых приняли участие более 230 человек.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация