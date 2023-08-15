При попытке украинской ДРГ прорваться в Брянскую область пострадал человек

Он доставлен в районную больницу, сообщил губернатор региона Александр Богомаз

ТАСС, 15 августа. Работник сельхозпредприятия пострадал при попытке украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться на территорию Брянской области. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

"По уточненным данным, в результате действий националистов Украины пострадал работник сельхозпредприятия", - проинформировал глава региона. По его словам, пострадавшего доставили в районную больницу. Там ему оказывают медицинскую помощь.

ВС РФ и погрануправление ФСБ России по Брянской области 15 августа в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ. В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины погибло одно животное на сельхозпредприятии, имеются частичные повреждения производственных помещений и автомобиля.