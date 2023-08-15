15 августа, 12:42,
обновлено 15 августа, 12:50
Военная операция на Украине

При попытке украинской ДРГ прорваться в Брянскую область пострадал человек

Андрей Рубцов/ ТАСС, архив
© Андрей Рубцов/ ТАСС, архив

Он доставлен в районную больницу, сообщил губернатор региона Александр Богомаз

ТАСС, 15 августа. Работник сельхозпредприятия пострадал при попытке украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться на территорию Брянской области. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"По уточненным данным, в результате действий националистов Украины пострадал работник сельхозпредприятия", - проинформировал глава региона. По его словам, пострадавшего доставили в районную больницу. Там ему оказывают медицинскую помощь.

ВС РФ и погрануправление ФСБ России по Брянской области 15 августа в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ. В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины погибло одно животное на сельхозпредприятии, имеются частичные повреждения производственных помещений и автомобиля.  

Теги:
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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