В пригороде Махачкалы более 600 доноров сдали кровь после взрыва на АЗС

Пополнены ресурсы всех компонентов крови, сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Более 600 человек сдали кровь в республиканской станции переливания в Махачкале после взрыва на АЗС. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава Дагестана.

"Более 600 доноров сдали кровь на Республиканской станции переливания крови с момента взрыва. Пополнены ресурсы всех компонентов крови", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что остальные желающие могут сдать кровь в последующие дни.

Первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко сообщил, что бригада медиков, в состав которой входят специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и столичного депздрава, осмотрела всех пострадавших, которые находятся в местных больницах.

"Сейчас в лечебных учреждениях Махачкалы продолжают находиться более 60 человек, из них 11 в тяжелом состоянии. Рано утром прибыл борт МЧС, который доставил медиков из Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и Департамента здравоохранения города Москвы", - сказал он.

Первый замминистра добавил, что пострадавших, чье состояние оценивается как тяжелое, могут доставить на лечение в федеральные центры Минздрава России и столичные больницы. "Сейчас принимается решение по транспортировке и эвакуации пациентов в федеральные клиники Минздрава России и клиники города Москвы. Мы предполагаем, что все тяжелые пациенты, которые находятся в Махачкале, будут эвакуированы в федеральные центры Минздрава России и в лечебные учреждения города Москвы", - сказал он.

О психологической помощи

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России помогают пострадавшим при взрыве на АЗС в Махачкале, а также их родственникам, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

"Для помощи пострадавшим при взрыве на АЗС в Махачкале, а также их родственникам работают специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России. Врачи, психологи и психиатры работают вместе, чтобы обеспечить всестороннюю помощь и поддержку людям, пережившим травматическое событие", - говорится в сообщении.