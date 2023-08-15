Меликов назвал жадность и алчность причинами взрыва на АЗС в Дагестане

По словам главы республики, станция техобслуживания не может находиться в близости от АЗС

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы произошел из-за жадности и алчности тех, кто нарушил меры безопасности, считает глава региона Сергей Меликов.

"Во главе угла стоят алчность и жадность. Когда люди пытаются нарушить меры безопасности с целью извлечь выгоду. Не может станция техобслуживания находится рядом с АЗС. Хотя бы по причине того, что техобслуживание предполагает сварочные работы, а заправочный комплекс предусматривает хранение легковоспламеняющихся жидкостей и газа", - сказал Меликов.

Взрыв произошел в понедельник вечером напротив заправки в пригороде Махачкалы. По последней информации, погибли 35 человек, 80 пострадали. СК возбудил уголовное дело.

