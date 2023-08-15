15 августа, 12:49
Взрыв на АЗС в Махачкале

Меликов назвал жадность и алчность причинами взрыва на АЗС в Дагестане

© Официальный Telegram-канал главы Республики Дагестан/ ТАСС

По словам главы республики, станция техобслуживания не может находиться в близости от АЗС

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы произошел из-за жадности и алчности тех, кто нарушил меры безопасности, считает глава региона Сергей Меликов.

Читайте также
Что известно о взрыве на АЗС в Махачкале

"Во главе угла стоят алчность и жадность. Когда люди пытаются нарушить меры безопасности с целью извлечь выгоду. Не может станция техобслуживания находится рядом с АЗС. Хотя бы по причине того, что техобслуживание предполагает сварочные работы, а заправочный комплекс предусматривает хранение легковоспламеняющихся жидкостей и газа", - сказал Меликов.

Взрыв произошел в понедельник вечером напротив заправки в пригороде Махачкалы. По последней информации, погибли 35 человек, 80 пострадали. СК возбудил уголовное дело.  
  

Теги:
РоссияМеликов, Сергей АлимовичДагестанВзрыв на АЗС в Махачкале
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация