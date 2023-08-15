В ДНР сообщили об украинском обстреле Ясиноватой кассетными боеприпасами

ВСУ выпустили по городу три снаряда из артиллерии калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 15 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли Ясиноватую кассетными боеприпасами. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По данным представительства, огонь велся из артиллерии калибра 155 мм. Украинские военные выпустили по городу три снаряда с кассетной боевой частью.

Всего с начала суток украинские войска обстреляли территорию ДНР 17 раз, выпустив более 40 снарядов.