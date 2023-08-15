СМИ: охранник президента Чехии покончил с собой из-за травли со стороны коллег

По информации Prostor, ранее телохранитель неоднократно жаловался на плохое отношение сослуживцев

ПРАГА, 15 августа. /ТАСС/. Охранник президента Чехии Петра Павела совершил самоубийство из-за травли со стороны коллег. Об этом сообщает чешская радиостанция Prostor со ссылкой на источник в службе охраны главы государства.

По его информации, трагический случай произошел в воскресенье. В среду, 16 августа, он должен был выйти на дежурство по охране Петра Павела. Имя охранника не называется, однако отмечается, что ему было 36 лет.

Как сообщает Prostor, ранее телохранитель неоднократно жаловался на плохое отношение к нему со стороны сослуживцев.

Полиция, ведущая расследование, и президентская канцелярия отказались комментировать инцидент.