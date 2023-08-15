15 августа, 13:35

Сообщение о минировании Большого театра оказалось ложным

Спецслужбы не обнаружили опасных предметов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Сообщение о минировании Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), куда ранее были вызваны кинологи, оказалось ложным, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Специальные службы не обнаружили опасных предметов. Сообщение о минировании оказалось ложным", - сказала собеседница агентства.

Утром в театре приняли необходимые меры безопасности и вызвали кинологов из-за поступившего сообщения о минировании. В ГАБТ рассказали ТАСС, что сейчас в театре почти нет сотрудников, поскольку сезон закрыт и основная масса работников находится в отпуске. 

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