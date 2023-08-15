15 августа, 13:40

В Москве трехлетнего ребенка госпитализировали после падения с пятого этажа жилого дома

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже жилого дома в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"Из окна квартиры 5-го этажа жилого дома на улице Центральной поселка Первомайское в Новой Москве выпал малолетний ребенок", - сказали в ведомстве. В квартире находилась мать ребенка, которая отвлеклась на непродолжительное время. "Ребенок остался без присмотра и, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна. Трехлетний мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии", - отметили в прокуратуре.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административного округа проводит проверку по данному факту, а также контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего. 

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