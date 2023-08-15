ABC: на Гавайях нашли 60 человек, которые считались пропавшими без вести после пожаров

По данным телеканала, сотни людей все еще не обнаружены

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. В Штате Гавайи в одном из домов нашли 60 человек, которые считались пропавшими без вести после пожаров. Об этом сообщил телеканал ABC.

По его данным, 60 человек, пропавших без вести, были найдены в "безопасности в одном из домов", при этом сотни людей все еще не обнаружены.

Как отмечает телеканал, официальные власти теперь используют термин "незарегистрированный" вместо "пропавший без вести", так как у многих людей на острове нет электричества, они не могут использовать телефоны для связи с родственниками или властями.

14 августа губернатор штата Джош Грин заявил, что число жертв лесных пожаров в штате Гавайи достигло 99 и в ближайшее время может значительно вырасти.

Лесной пожар начался на острове Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тыс. человек.

Нынешние лесные пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Губернатор сообщил, что ущерб от "крупнейшего стихийного бедствия" в истории штата оценивается в $6 млрд.