Депутат муниципального образования Петербурга погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО

В совете муниципальных образований города выразили соболезнования отцу Павла Кочанжи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Депутат муниципального образования "Невский округ" в Санкт-Петербурге Павел Кочанжи погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на странице совета муниципальных образований города в сети "ВКонтакте".

"При выполнении боевых задач спецоперации по освобождению территорий от неонацистского режима погиб депутат МО "Невский округ", артиллерист-разведчик Павел Кочанжи", - говорится в сообщении.

В совете выразили соболезнования отцу Павла, главе МО "Невский округ" Сергею Кочанжи, а также его родным, близким и друзьям.

Павел Кочанжи был избран депутатом муниципального совета на довыборах в сентябре 2022 года.

По данным информационной системы "Избиратель-депутат" (единая база депутатов фракций партии "Единая Россия"), Кочанжи родился 23 мая 1999 года. В графе "место работы" указана Михайловская военная артиллерийская академия.