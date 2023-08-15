Арестовали двух участников массовой драки в Новой Москве

Следственные органы ГСУ СК России по Москве расследуют уголовное дело по статье "Хулиганство"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Два участника массовой драки, произошедшей 2 августа во дворе жилого дома по улице Мостовой в Новой Москве, задержаны. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

"Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников оперативных служб двое фигурантов были установлены и задержаны", - сообщили в пресс-службе. По решению суда они арестованы.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к совершению указанного преступления. "В целях установления местонахождения иных лиц, причастных к совершению данного преступления, следователями совместно с оперативными службами проведен обыск в хостеле, расположенном в Новой Москве. Установлено шесть лиц, которые находились на территории города Москвы с нарушениями миграционного законодательства", - сообщили в столичном СК

В настоящее время следствием инициирован вопрос о привлечении данных лиц к административной ответственности.

Следственные органы ГСУ СК России по Москве расследуют уголовное дело по статье "Хулиганство" (ч. 2 ст. 213 УК РФ).