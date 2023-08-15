Врачи готовят 11 пострадавших при взрыве в Дагестане к транспортировке в Москву

Их состояние оценивается как тяжелое, рассказал первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Все тяжелые пострадавшие при взрыве в пригороде Махачкалы будут транспортированы в клиники Москвы и федеральные центры. Об этом рассказал первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"В клиники Москвы и федеральные центры будут транспортированы все тяжелые пострадавшие после взрыва на АЗС", - сказал он. Как уточнили в региональном Минздраве, к транспортировке готовят 11 пострадавших, состояние которых оценивается как тяжелое.

"Вместе министром здравоохранения республики Татьяной Беляевой и врачами Федерального центра медицины катастроф и Департамента здравоохранения Москвы был проведен осмотр всех пострадавших с выработкой тактики лечения", - добавили в ведомстве.

Помощь благотворительных фондов

Неравнодушные люди собрали около 27 млн рублей для помощи пострадавшим. Средства поступили на счет благотворительных фондов "Инсан" (создан Муфтиятом Дагестана) и "Надежда".

"Сегодня фонд "Надежда" опубликовал сбор на помощь жертвам взрыва в Махачкале. За семь часов пользователями были собраны свыше 25 млн рублей", - сообщили в пресс-службе некоммерческого приложения Tooba, через которое направлялись пожертвования для фонда "Надежда".

Отмечается, что средства на счет внесли уже более 36 тыс. человек. Как сообщают представители приложения, средства поступали из разных регионов России. Информацией об открывшемся сборе поделились в своих социальных сетях спортсмены Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев, медиаменеджер Арман Давлетяров, актер Никита Кукушкин и певица Сюзанна Варнина.

Еще один сбор для помощи пострадавшим объявил благотворительный фонд "Инсан", который, по последним данным, собрал почти 2 млн рублей. "Вот уже почти 2 млн из 5 собрано", - сообщается в Telegram-канале фонда.

Отмечается, что средства продолжают поступать на счет благотворительных фондов.