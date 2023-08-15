На северо-востоке Афганистана произошел взрыв

По меньшей мере два человека пострадали

ТАСС, 15 августа. По меньшей мере два человека пострадали в результате взрыва в северо-восточной афганской провинции Тахар. Об этом сообщил представитель местной службы безопасности, его слова приводит телеканал TOLOnews.

По его информации, инцидент произошел в административном центре провинции - городе Талукане. Взрывное устройство было заложено в автомобиль. Пострадавшие получили легкие ранения.

15 августа сторонники правящего в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) отмечают годовщину своего прихода к власти. В нескольких провинциях состоялись мероприятия, посвященные этому событию. Участие в них приняли представители местных властей и бойцы "Талибана", а также его сторонники из числа местных жителей. В частности, праздничные шествия прошли в соседней с Тахаром провинции Панджшер.