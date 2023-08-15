Обвиняемый в мошенничестве глава департамента по культуре Томской области не признал вину

Сумма похищенных средств составила не менее 900 тыс. рублей

ТОМСК, 15 августа. /ТАСС/. Начальник департамента по культуре Томской области Павел Волк, обвиняемый в совершении мошенничества в крупном размере, не признал вину в суде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"В судебном заседании подсудимый заявил, что с обвинением категорически не согласен, вину в предъявленном обвинении не признает в полном объеме. Судебное разбирательство проходит в общем порядке", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе СК РФ информировали, что, по предварительным данным, с сентября 2009 года по июнь 2017-го было совершено хищение денежных средств подведомственного департаменту по культуре региона Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций в Томске, выделявшихся на заработную плату работнику данного учреждения, фактически не выполнявшему трудовых функций за весь период трудоустройства.

Сумма похищенных средств составила не менее 900 тыс. рублей. В пресс-службе суда уточнили ТАСС, что общая сумма ущерба, вменяемая Волку, составила более 3,2 млн рублей.