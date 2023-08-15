15 августа, 14:32

Суд прекратил дело по иску застройщика Seven Suns к вице-губернатору Петербурга

Николай Линченко курирует в городе строительный блок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство по заявлению ООО "Специализированный застройщик "СПб Приморское" к вице-губернатору Санкт-Петербурга Николаю Линченко, который курирует в городе строительный блок. Об этом сообщается в картотеке суда.

"Информация о принятом судебном акте: прекратить производство", - говорится в материалах дела.

ООО "Специализированный застройщик "СПб Приморское", структура Seven Suns Development, 15 февраля обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании в отношении Линченко.

На одной из пресс-конференций вице-губернатор раскритиковал застройщика, комментируя ситуацию с социальными объектами. Застройщик с критикой не согласился и подал исковое заявление в суд. Иск был оставлен без движения и 23 марта принят к производству. 

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