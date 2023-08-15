По делу Блиновской арестовали имущество компаний на 64 млрд рублей

Как уточнила адвокат блогера Наталья Сальникова, большинство этих организаций не принадлежат ее подзащитной и не имеют отношения к уголовному делу

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Столичный суд и правоохранительные органы в рамках уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской наложили обеспечительные меры на имущество и счета компаний, общая стоимость которых оценивается в 64 млрд рублей. Как уточнила ТАСС адвокат Наталья Сальникова, большинство этих компаний не принадлежат ее подзащитной и не имеют отношения к уголовному делу.

"Арест наложен на счета и компании, которые принадлежат не только Елене Блиновской. Общий размер арестованного имущества оценивается в сумму около 64 млрд рублей. В сущности, этими обеспечительными мерами заблокирована деятельность не имеющих отношения к уголовному делу моей подзащитной других людей", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что на данный момент на специальный налоговый счет Блиновской зачислено около 55 млн рублей в счет погашения вменяемых ей 918 млн рублей неуплаченного налога. По словам адвоката, следствие до сих по не установило размер ущерба в рамках уголовного дела блогера и ее мужа, а арестованное имущество "несоразмерно вменяемому ущербу". "Мы ждем налоговой экспертизы, которая до сих пор не назначена", - отметила адвокат.

Пресненский суд Москвы до 26 октября продлил Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста. В среду Мосгорсуд рассмотрит жалобу на это решение. Блиновская отбывает домашний арест в доме в коттеджном поселке "Миллениум парк" в Истринском районе Подмосковья. Ее мужу суд избрал запрет определенных действий и обвинил в пособничестве уклонению от уплаты налогов.