В Ярославле экс-главу транспортного предприятия арестовали по коррупционному делу

В деятельности ПАТП-1, которым руководил Игорь Рулев, выявили нарушения трудового законодательства, в том числе невыплата заработной платы в установленный срок

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Бывшему директору пассажирского автотранспортного предприятия № 1 Ярославля (ПАТП-1) Игорю Рулеву предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, ему избрана мера пресечения в виде ареста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Постановлением Красноперекопского районного суда Ярославля Игорю Рулеву, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.

Ранее ПАТП-1 обслуживало маршруты общественного транспорта в Ярославле, с 1 апреля предприятие перестало обслуживать маршруты. Рулев возглавил ПАТП-1 в июле 2022 года, до этого он руководил частными компаниями в Москве.

Прокуратура региона сообщала, что в деятельности ПАТП-1 были выявлены нарушения трудового законодательства, в том числе невыплата заработной платы в установленный срок. Также у предприятия была налоговая задолженность, долги по выплате страховых взносов, по заключенным договорам лизинга.

В марте на предприятии был объявлен простой. Рабочим местом на этот период стал актовый зал, сотрудникам было тяжело находиться в душном помещении без окон, людям становилось плохо, женщина потеряла сознание, ей потребовалась помощь медиков. В отношении Рулева были возбуждены дела об административных правонарушениях.