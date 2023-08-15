В Алтайском крае в связи с затяжной засухой введут режим ЧС

Мера позволит смягчить последствия засухи для хозяйств, сообщил губернатор региона Виктор Томенко

БАРНАУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введут на территории Алтайского края в связи с затяжной засухой. В частности, мера позволит смягчить последствия засухи для хозяйств, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Виктор Томенко.

"Засушливая погода с апреля по август, как я уже говорил, привела к сложной обстановке на наших сельскохозяйственных полях. <…> Уже сейчас ясно, что это отразится и на урожае, и на заготовке кормов. <…> С учетом всех обстоятельств было принято решение, что на территории всего края необходимо вводить режим ЧС", - написал он.

По словам Томенко, температурные рекорды были установлены в регионе в начале июня. Суховей, почвенная и атмосферная засуха так или иначе коснулись всех районов края. Ранее, по словам главы региона, режим был введен в Благовещенском, Кулундинском, Табунском районах, а также в Славгороде. Сложная ситуация сложилась и в Павловском, Завьяловском и Тогульском районах.

По предварительным данным мониторинга, который ведет краевой минсельхоз, в особенно неудовлетворительном состоянии находятся естественные кормовые угодья в степных районах, сообщил Томенко. "Режим ЧС, в частности, позволит смягчить последствия засухи для наших хозяйств. Речь идет и о возможности пролонгации кредитов, и о выплатах в рамках договоров страхования урожая", - отметил он.

Краевому минсельхозу и главам всех муниципальных образований было дано поручение продолжать вести системный мониторинг ситуации, а также вводить дополнительные меры поддержки там, где это потребуется.