Число жертв схода оползня в Грузии увеличилось до 26

Среди погибших есть и гражданка России

ТБИЛИСИ, 15 августа. /ТАСС/. Грузинские спасатели обнаружили тело еще одного погибшего в результате схода оползня на курорте Шови в высокогорном крае Рача. Общее число жертв стихии достигло 26, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Грузии.

"В министерстве внутренних дел подтверждают факт", - сказал сотрудник пресс-службы МВД, комментируя информацию в местных СМИ о найденном во вторник теле жертвы оползня.

Накануне МВД Грузии сообщило об обнаружении одного погибшего в Шови, таким образом общее число жертв составляло 25. Согласно обновленной информации, число жертв возросло до 26, продолжаются поиски 7 тел.

Масштабный оползень в Шови произошел 3 августа. Повреждены мосты, дороги, туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". По предварительным данным специалистов, с гор сошло более 5 млн куб. м грунта. Общая площадь места бедствия составила 26 га. Среди погибших есть и гражданка России.