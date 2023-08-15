Росгвардейцы задержали пьяного дебошира в одной из московских больниц

Злоумышленник оскорблял сотрудников и посетителей больницы, ударил дежурного врача и разбил стекло входной двери приемного покоя

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который устроил пьяный дебош в одной из больниц Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Москве.

"В Восточном административном округе столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали неадекватного мужчину, который грубо нарушал общественный порядок в медицинском учреждении, а также ударил врача", - сообщили в ведомстве.

Рано утром в дежурную часть межрайонного отдела поступил сигнал с одного из охраняемых объектов здравоохранения. К росгвардейцам обратились сотрудники больницы и пояснили, что неизвестный гражданин в состоянии алкогольного опьянения стал оскорблять сотрудников и посетителей больницы. После того как дежурный врач попытался его успокоить, мужчина нанес ему удар в голову и разбил стекло входной двери приемного покоя. "Благодаря действиям сотрудников вневедомственной охраны, 46-летний уроженец одной из стран СНГ был задержан. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и объяснить свое поведение не смог", - рассказали в управлении.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции.