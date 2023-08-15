В Новокузнецке ребенок погиб от удара током от зарядного устройства

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 15 августа. В Новокузнецке годовалый ребенок умер от удара током от зарядного устройства. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту смерти малолетнего", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 13 августа ребенок в возрасте одного года и пяти месяцев находился в квартире вместе с матерью. Зайдя в комнату, где находился мальчик, женщина обнаружила его мертвым. Рядом с телом лежал провод от зарядного устройства, которое было включено в розетку. На место происшествия прибыли медицинские работники, которые констатировали смерть ребенка.