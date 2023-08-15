Бастрыкин поручил возбудить дело после оскорблений вожатой детей в лагере Крыма

Вожатую отстранили от работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за вожатой детского лагеря в Крыму, которая оскорбляла воспитанников. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"В социальных сетях сообщалось, что в одном из детских лагерей Республики Крым вожатая оскорбляла воспитанников лагеря, а также применяла к ним физическую силу. По данному факту ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю организована доследственная проверка. Председатель СК РФ поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о первоначально установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщали в Минобразования республики, видео с оскорблениями, которое появилось в интернете, вожатая детского лагеря "Мультфильм" снимала сама. Жертвами оскорблений стали дети из города Шебекина и Белгородской области. По данным министерства, раньше жалоб от детей и родителей на вожатую не поступало, сейчас она отстранена от работы.