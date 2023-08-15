Суд в Липецке отказал в иске к фабрике Roshen

Судья признал заем 892,8 млн рублей мнимой сделкой

ТАСС, 15 августа. Арбитражный суд Липецкой области отказал в исковом заявлении о взыскании 892,8 млн рублей с Липецкой кондитерской фабрики (ЛКФ) "Рошен" бывшего президента Украины Петра Порошенко, признав договоры займа мнимой сделкой между аффилированными лицами. Об этом говорится в мотивировочной части решения, сообщили в пресс-службе суда.

"Суд пришел к выводу о том, что заявленные истцом требования основаны на мнимой сделке, которая является ничтожной и не создает правовых последствий, в связи с чем удовлетворению не подлежат", - говорится в сообщении.

ООО "Рошен" 12 января 2023 года обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с иском к АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" о взыскании 892,8 млн рублей, так как между ними с марта 2014 года по январь 2019 года были заключены договоры займа, но заемщик деньги вернул лишь частично. В январе 2022 года в адрес ЛКФ "Рошен" была направлена претензия с требованием оплатить сумму задолженности, но ответчик долг не погасил, в связи с чем истец обратился в суд.

В пресс-службе отметили, что с даты подписания договоров займа, а также с даты последнего платежа по возврату денег до момента направления претензии прошло от шести до восьми лет. За это время "Рошен" не предъявляло к ЛКФ требований о возврате займа, несмотря на то, что в 2017 году произошла полная остановка производства и консервация всех производственных и инфраструктурных объектов фабрики.

Судом также установлено, что участником/учредителем общества "Roshen" является в том числе ЛКФ. "В качестве управляющей компании данных обществ значится ООО УК "Новые горизонты", участником/учредителем которого, в свою очередь, является ООО "Танталайз групп" (Украина), а бенефициарным владельцем АО ЛКФ "Рошен" является Алексей Порошенко - гражданин Украины. Поскольку при исследовании материалов дела установлено, и лицами, участвующими в деле, не оспорено, что ООО "Рошен" и АО ЛКФ "Рошен" подконтрольны одним и тем же конечным бенефициарам, то суд считает, что на период заключения договоров займа стороны спора являлись фактически аффилированными лицами", - уточнили в суде.

Ранее сообщалось об отказе в иске, но мотивировочная часть решения Арбитражного суда Липецкой области не была опубликована.

О Roshen

ЛКФ "Рошен" входит в корпорацию Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко, которая включает несколько кондитерских фабрик. С 2015 года в отношении ее руководства в России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами. Басманный суд Москвы наложил арест на имущество фабрики в Липецке: склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь участков земли площадью более 700 тыс. кв. м. Все сотрудники фабрики уволены, производство закрыто.