На юге Франции потушили лесной пожар

Эвакуированных расселяют из специализированных центров

ПАРИЖ, 15 августа. /ТАСС/. Природный пожар, охвативший более 500 га на юге Франции, потушен, сейчас власти занимаются расселением тех, кому пришлось срочно покинуть опасную зону. Об этом заявил министр экологического перехода и территориального единства Кристоф Бешу в эфире телеканала BFMTV.

"Многие из 400 человек, которые оказались в такой ситуации, смогли найти долгосрочное решение или же вернулись к себе домой. В этом центре (по приему эвакуированных, в котором побывал министр - прим. ТАСС) остается еще несколько десятков человек, которым требуется помощь. Многие из них были на пляже, когда начался пожар: их документы, деньги, машины пропали в огне", - рассказал он.

Министр отметил, что пожарным в какой-то момент пришлось прервать процесс тушения пожара из-за сильного ветра, который делал распространение огня непредсказуемым. Он уточнил, что сейчас в районе бедствия трудятся сотни пожарных, сам пожар в целом потушен, и ситуация находится под контролем.

По информации региональной газеты L'Indépendant, пожар, разгоревшийся близ коммун Сен-Андре, Соред и Аржеле-сюр-Мер, повредил 30 домов, в восьми выгорели помещения. Из района бедствия было эвакуировано около 3 тыс. человек, в том числе обитатели двух кемпингов. Во вторник утром в СМИ появились кадры одного из них, на которых запечатлены обгорелые остова автомобилей и уничтоженных прицепов - домов на колесах.

В результате происшествия ни один местный житель не пострадал. Тем не менее, в ходе тушения пострадал 21 пожарный, одному потребовалась госпитализация. Прокуратура начала расследование причин возникновения пожара.