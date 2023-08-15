Подозреваемого в причастности ко взрыву в Дагестане Насрулаева доставили к следователю

Взрыв на АЗС в Махачкале

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить местонахождение Эльдара Насрулаева

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Силовики установили местонахождение и доставили на допрос к следователю подозреваемого в причастности ко взрыву в пригороде Махачкалы Эльдара Насрулаева.

Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах республики.

"Сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение Эльдара Насрулаева, которого подозревают в причастности к взрыву в пригороде Махачкалы. Его доставили к следователю на допрос для проведения следственных мероприятий", - сказал собеседник агентства.