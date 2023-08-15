15 августа, 15:55,
обновлено 15 августа, 16:04
Взрыв на АЗС в Махачкале

В СК назвали возможную причину взрыва на АЗС в Махачкале

Комментарий руководителя управления взаимодействия со СМИ СК России Светланы Петренко
© СК России

ЧП могло произойти из-за нарушения хранения агрохимикатов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками могло стать причиной взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. Об это этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

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"Следствием рассматривается несколько версий происшествия, в том числе и связанные с нарушением хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками. Окончательные выводы о причинах произошедшего следствие сделает по результатам проведенных следственных действий и назначенных экспертиз", - говорится в распространенном сообщении.

В ведомстве уточнили, что следователи СК России завершили первичный осмотр места происшествия. 

Теги:
РоссияДагестанВзрыв на АЗС в Махачкале
© Информационное агентство ТАСС
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