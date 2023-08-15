В Танзании задержали бензовоз с 65 нелегальными эфиопскими мигрантами

Они пытались попасть в Замбию

ПРЕТОРИЯ, 15 августа. /ТАСС/. Власти Танзании задержали в регионе Катави на юге страны бензовоз, перевозивший 65 нелегальных эфиопских иммигрантов в Замбию. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на правоохранительные органы Танзании.

По словам комиссара района Млеле Маджида Мванга, сотрудники иммиграционной службы Танзании и национального агентства по защите лесов заметили пустой топливозаправщик в понедельник днем. "Госслужащие остановили бензовоз, заметив, что верхний люк открыт", - заявил он, отметив, что в ходе осмотра внутри цистерны были обнаружены 65 нелегальных иммигрантов. После проведения медосмотра мигранты, сопровождавшие их лица и водитель бензовоза были задержаны полицией, добавил Мванга.