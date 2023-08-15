МЧС подтвердило планы по эвакуации 17 пострадавших из Махачкалы в Москву

Взрыв на АЗС в Махачкале

Сопровождать пострадавших будут врачи отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Спецборт МЧС России доставит 17 пострадавших в результате взрыва у автозаправки в Махачкале в Москву, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Самолет Ил-76 МЧС России готовится к вылету из аэропорта Махачкала для проведения санитарной эвакуации пострадавших при пожаре в Московские лечебные учреждения", - сообщили в министерстве.

Ранее о планах перевезти в столицу 17 человек в различными травмами сообщал в своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

Самолет оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полета. Сопровождать пострадавших будут врачи отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России.

Позже информацию об эвакуации пострадавших подтвердили в пресс-службе Минздрава РФ.

"Специалисты федеральных и московских медицинских центров, направленные в Махачкалу по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, осмотрели 62 пациента в медицинских организациях города Махачкалы. По результатам осмотров было принято решение о проведении санитарно-авиационной эвакуации спецбортом МЧС в Москву 17 пациентов, в том числе 3 детей", - говорится в распространенном сообщении.

Пострадавшие продолжат лечение в ведущих федеральных медорганизациях Минздрава России, а также столичных клиниках, добавили в пресс-службе. Амбулаторную медицинскую помощь получили 18 человек.

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