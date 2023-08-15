Тело погибшей в результате схода оползня в Грузии россиянки доставили на родину

В секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в республике сообщили об оказании всей необходимой помощи

ТБИЛИСИ, 15 августа. /ТАСС/. Тело гражданки РФ Ксении Тричевой, погибшей в результате схода оползня в курортном месте Шови высокогорного края Грузии Рача, доставлено в ее родной город Пермь. Об этом сообщили ТАСС в секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии.

"Тело Ксении Тричевой в сопровождении ее матери было доставлено в аэропорт Минеральных Вод, откуда далее прямым рейсом перевезено в родной город погибшей - Пермь. Со стороны секции интересов была оказана вся необходимая помощь", - сказали в дипломатическом представительстве.

Оползень в Шови сошел 3 августа. Повреждены мосты, дороги, туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". Более 200 человек удалось спасти. По последним данным, погибли 26 человек. Поиски семерых продолжаются. По предварительным данным специалистов, с гор сошло более 5 млн куб. м грунта. Общая площадь места бедствия составила 26 га.