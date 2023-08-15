На Сарпинском острове потушили природный пожар

Площадь возгорания составила 2 га

ВОЛГОГРАД, 15 августа. /ТАСС/. Пожарные в Волгограде ликвидировали природный пожар на территории самого большого острова на реке Волге - Сарпинском. Площадь возгорания составила 2 га, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Сообщение о пожаре поступило в 10:40 мск 15 августа, для тушения был задействован пожарный катер.

"18:46 - ликвидация на той же площади. Тушение данного пожара осложняли достаточно сильный ветер, отдаленность водных источников. Пожарным и спасателям приходилось буквально пробиваться пешком к очагам возгорания, потому что техника там не проходит. Поэтому достаточно долго происходила ликвидация этого возгорания", - сказали в ведомстве.

В управлении напомнили, что на территории региона действует особый противопожарный режим, который запрещает все виды работ с применением открытого огня.

Остров Сарпинский площадью 112,72 кв. км расположен напротив самого отдаленного от центра Волгограда Кировского района, остров является самым крупным на реке Волге, входит в Волго-Ахтубинскую пойму. На острове постоянно проживают около 1 тыс. человек, летом население увеличивается до 6 тыс. за счет дачников. В настоящее время попасть на острова системы Голодный - Сарпинский можно только по воде.