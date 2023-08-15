В Подольске задержали мужчину, который выкинул собаку c 11-го этажа

С подозреваемым проводятся следственные мероприятия

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Полиция Подмосковья возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который выкинул собаку из окна 11-го этажа. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Дознавателем отдела дознания УМВД России города Подольска в отношении мужчины, который жестоко обращался с животным, в результате чего оно погибло, возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животным" (ч. 1 ст. 245 УК РФ)", - сообщила она.

По данным полиции Подмосковья, в дежурную часть 4-го отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило сообщение от женщины о жестоком обращении с животным. "По предварительной информации, мужчина выбросил свою собаку из окна квартиры, расположенной на 11-м этаже одного из домов на улице Колхозной. Питомец был направлен в ветеринарную клинику, но впоследствии скончался", - рассказала Петрова.

Полицией правонарушитель был установлен и доставлен в отдел полиции - им оказался местный житель 1970 г. р. "В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные мероприятия", - добавила она.