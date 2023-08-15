В ДНР пресекли канал распространения экстремистской литературы

При обыске в местах хранения было изъято более полутора тысяч книг

ДОНЕЦК, 15 августа. /ТАСС/. Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) пресекли канал распространения экстремистской литературы. Об этом ТАСС сообщили в управлении ФСБ по региону.

"УФСБ России по Донецкой Народной Республике в г. Волноваха пресечен канал распространения украинской литературы с экстремистским содержанием", - сообщили в управлении.

Там уточнили, что при обыске в местах хранения было изъято более полутора тысяч книг, изданных с 2014 по 2022 год. "В их содержании, помимо героизации Бандеры С. А. и Шухевича Р. И., присутствовала пропаганда ЛГБТ, в том числе в произведениях детской литературы", - добавили в управлении.

Кроме того, силовики изъяли учебные материалы по начальной военной подготовке для школьников 10-11 классов, созданные по военным стандартам НАТО.

Как рассказала и.о. директора волновахской библиотеки Татьяна Лата, полная замена библиотечного фонда началась с 2014 года. Русскоязычные книги были заменены на украинскую литературу. "С 2014 года к нам поступали нормативные документы о списании литературы (русской - прим. ТАСС). В запрете она была для широкого пользования", - сказала Лата.