В Ленобласти произошел пожар на электроподстанции

Его тушат по первому рангу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Электроподстанция загорелась в деревне Новосергиевка Ленинградской области, пожару присвоен первый ранг сложности. Сведения о пострадавших пока не поступали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета по правопорядку и безопасности Ленинградской области.

"В 18:56 поступило сообщение о пожаре по адресу: Всеволожский район, деревня Новосергиевка, Восточная электрическая подстанция. <...> горит открытым огнем по всей площади электроподстанция АТ3/3. Автоматический ранг пожара - 1-2. Подстанция обесточена. На месте работают подразделения Леноблпожспаса", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что пока точной информации о площади возгорания нет, сведения о пострадавших не поступали.

К тушению привлечено девять единиц техники Леноблпожспаса.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Ленинградской области ТАСС сообщили, что никто из потребителей электричества не обесточен, электроснабжение не нарушено, поскольку трансформатор, из-за которого начался пожар, был нерабочим.

По информации очевидцев в соцсетях, мощный столб черного дыма виден в том числе из Санкт-Петербурга.