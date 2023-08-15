В Челябинске на чиновников администрации возбудили дело о землях реликтового бора

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению

ЧЕЛЯБИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Управление СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении чиновников администрации Челябинска по факту незаконной продажи в частную собственность земельных участков памятника природы - реликтового бора, который является местом отдыха горожан и особо охраняемой природной территорией. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). <…> В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению", - сказано в сообщении.

По данным следствия, должностные лица администрации Челябинска и иных органов государственной власти и местного самоуправления достоверно знали, что на земельных участках, расположенных на территории лесного массива ООПТ "Челябинский городской бор", отсутствуют объекты недвижимости и незавершенного строительства. Однако в нарушение федерального законодательства они незаконно осуществили выдел земельных участков из собственности муниципалитета с последующей их реализацией в частную собственность. Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, общества и государства.

Челябинский городской бор - памятник природы, который представляет собой реликтовую экосистему, сформировавшуюся на рубеже верхнего плейстоцена и голоцена в период повышения засушливости климата и отступления сплошной лесной зоны на север.