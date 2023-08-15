15 августа, 18:07
Взрыв на АЗС в Махачкале

В МЧС опровергли информацию о сильном задымлении на месте взрыва в пригороде Махачкалы

В социальных сетях ранее распространилась информация о том, что из-за дыма на месте трагедии существует риск повторного взрыва

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Информация о том, что на месте взрыва рядом с АЗС в пригороде Махачкалы возникло сильное задымление, не соответствует действительности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

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Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что из-за дыма на месте трагедии существует риск повторного взрыва.

"В [социальных] сетях появилась новость, что руины на месте взрыва начали сильно дымить и полицейские вызвали пожарных. Главное управление МЧС России по Республике Дагестан сообщает, что данная информация является недостоверной",- говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияДагестанВзрыв на АЗС в Махачкале
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