В МЧС опровергли информацию о сильном задымлении на месте взрыва в пригороде Махачкалы

Взрыв на АЗС в Махачкале

В социальных сетях ранее распространилась информация о том, что из-за дыма на месте трагедии существует риск повторного взрыва

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Информация о том, что на месте взрыва рядом с АЗС в пригороде Махачкалы возникло сильное задымление, не соответствует действительности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что из-за дыма на месте трагедии существует риск повторного взрыва.

"В [социальных] сетях появилась новость, что руины на месте взрыва начали сильно дымить и полицейские вызвали пожарных. Главное управление МЧС России по Республике Дагестан сообщает, что данная информация является недостоверной",- говорится в сообщении.