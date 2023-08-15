Пострадавший при обстреле в Белгородской области умер в больнице

У мужчины были обширные кровопотери, множественные переломы ребер и слепые осколочные ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость левого легкого

ТАСС, 15 августа. Один из двух пострадавших при обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины - мужчина с тяжелыми травмами - умер в больнице, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"К большому горю, пострадавший сегодня при обстреле в Новой Таволжанке погиб. У мужчины были обширные кровопотери, множественные переломы ребер и слепые осколочные ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость левого легкого", - написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, врачи пытались сделать все возможное, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа во вторник попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Три артиллерийские мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы. В результате атаки мужчину и женщину доставили в медучреждения с различными травмами.