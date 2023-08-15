Защищавшей УПЦ украинской активистке предъявили обвинение в оправдании действий России

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в квартире Виктории Кохановской

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски на квартире прихожанки канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Виктории Кохановской, которая выступала в защиту УПЦ и Киево-Печерской лавры, предъявив ей новое обвинение.

"Сегодня сотрудники СБУ предъявили Виктории обвинение по статье 436-2 Уголовного кодекса Украины. В течение пяти часов производился обыск квартиры, в которой проживает Виктория", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кохановской. Ее обвиняют по статье УК об "оправдании, признании правомерными и отрицании" действий России, которые на Украине расценивают как "агрессию". Уточняется, что у активистки изъяли два телефона и ноутбук.

Ранее Кохановскую помещали под домашний арест в рамках уголовных дел о хулиганстве и разжигании религиозной розни, фигуранткой которых она являлась. 19 апреля четверо участников акции в поддержку Киево-Печерской лавры и УПЦ были задержаны за "хулиганство" на основании того, что они якобы нарушили общественный порядок. В их числе была Кохановская, которая активно отстаивала права канонической церкви при провокациях радикалов у Киево-Печерской лавры.

С февраля 2022 года СБУ возбудила 65 уголовных дел в отношении священнослужителей УПЦ. Суды за это время вынесли им 15 обвинительных приговоров, а 19 священников, которых обвинили в наличии гражданства России, лишили украинского паспорта. Уголовному преследованию по обвинению в "разжигании религиозной вражды" были, в частности, подвергнуты наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, митрополит Черкасский Феодосий, митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, а также Иоасаф - бывший митрополит Кировоградский, а ныне митрополит Васильковский.

На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками Православной церкви Украины (ПЦУ), которая была создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию раскольников. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.