Bloomberg: экс-агент ФБР признал в суде, что работал на Дерипаску

За свои услуги, по версии обвинения, Чарльз Макгонигал получил $17,5 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Бывший агент Федерального бюро расследований (ФБР) Чарльз Макгонигал признал в суде вину в сговоре с целью нарушения санкций США против российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Макгонигал до 2018 года возглавлял отдел контрразведки в нью-йоркском отделении ФБР, затем ушел в отставку. В суде он признал, что с весны по осень 2021 года выполнял услуги для Дерипаски по проведению частного расследования в отношении конкурирующего российского бизнесмена. По информации агентства Reuters, речь идет о Владимире Потанине. Расследование якобы было направлено на то, чтобы добиться включения Потанина в санкционные списки США. За свои услуги, по версии обвинения, Макгонигал получил $17,5 тыс.

Вынесение приговора Макгонигалу назначено на 14 декабря, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Суд продолжает также рассматривать обвинения в его адрес в даче ложных показаний и фальсификации официальных записей.

Ограничительные меры в отношении Дерипаски были введены США в 2018 году в связи с конфликтом на Украине. В марте 2019 года он подал в американский суд на Минфин. Предприниматель заявил, что рестрикции в отношении него несправедливы и незаконны, а ущерб, который они нанесли, оценил более чем в $7,5 млрд. Дерипаска требовал отмены санкций, так как условия для их введения перестали быть актуальными. В ответ на это Минфин США рассекретил часть материалов, которые также стали основанием для введения ограничительных мер. Эти данные бизнесмен назвал ложными.

В октябре 2021 года в домах, которые, как утверждали в ФБР, принадлежали родственникам Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне, прошли обыски. Тогда же, как следует из обвинительного заключения, был проведен допрос Макгонигала.