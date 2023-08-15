Суд Петербурга расторг договор водопользования с рестораном-дебаркадером "Серебряный кит"

Прокурор отметил, что разрушенный плавучий объект создает негативный облик города и оказывает отрицательное влияние на туристическую привлекательность Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Арбитражный апелляционный суд Петербурга по иску городских властей расторг договор водопользования на объект, где расположен плавучий ресторан "Серебряный кит". Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Тринадцатый арбитражный апелляционный суд повторно рассмотрел иск комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности о расторжении договора водопользования на водный объект, где расположен плавучий ресторан "Серебряный кит" и с учетом позиции Северо-Западной транспортной прокуратуры вынес решение, на основании которого договор водопользования расторгнут", - говорится в сообщении.

Прокурор отметил, что разрушенный плавучий объект создает негативный облик города и оказывает отрицательное влияние на туристическую привлекательность Петербурга.

Ранее по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), поскольку полузатонувший ресторан привел к тяжким последствиям для экосистемы Невы.

31 июля 2023 года суд Петербурга обязал собственника убрать из акватории реки частично затопленный плавучий ресторан "Серебряный кит", который создает угрозу безопасности судоходства.

О "Серебряном ките"

Дебаркадер был частично затоплен 27 марта. Из-за течи дебаркадер сильно накренился на левый борт. В случае опрокидывания судна набережная Невы может получить повреждения, характер и объем которых заранее спрогнозировать невозможно. Ситуация находится на особом контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры, которая следит за работами по его подъему.

Стоечное судно "ДЖ-39" расположено напротив Парка культуры и отдыха им. И. В. Бабушкина. Развлекательный комплекс "Серебряный кит" размещен на участке Невы на основании договора аренды, который утратил силу 8 сентября 2021 года. На данный момент у объекта нет необходимых документов, дебаркадер был снят с учета 30 сентября 2021 года, эксплуатироваться судно не может.

Как сообщалось ранее, причиной подтопления дебаркадера могло стать повреждение корпуса понтона во время ледохода из-за низкого качества бетонного основания и ремонта его стенок, проведенного в 2022 году.