Жители Махачкалы перекрыли центральную улицу из-за отсутствия электричества

Как сообщили в правительстве республики, на место выехали руководство министерства энергетики и тарифов региона и представители горадминистрации

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Жители Махачкалы перекрыли одну из центральных улиц из-за отключений электроэнергии. На место выехало руководство министерства энергетики и тарифов региона, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Дагестана.

"В связи с перекрытием улицы жителями проспекта Петра I в Махачкале по поручению председателя правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова на место для встречи с гражданами направлены первый замминистра энергетики и тарифов Республики Дагестан Динислам Иманмурзаев и руководство махачкалинских Горэлектросетей",- говорится в сообщении.

Министерству поручено представить предложения по решению проблемы с энергоснабжением на данном участке улицы. Информацию о ситуации премьер-министр региона доложил главе Дагестана Сергею Меликову.

По данным городской администрации, представители которой также выехали на место, жильцы нескольких домов жалуются на скачки напряжения. "Принято решение, что "Махачкалинские городские электросети" устранят проблему и заменят ветхие сети", - сообщили в пресс-службе мэрии города.

В прошлый раз жители Махачкалы перекрыли одну из центральных улиц из-за отключений электроэнергии 9 августа. Сильная жара, которая наступила с начала августа в регионе, привела к массовым отключениям энергоснабжения потребителей. Из-за нагрузки на электрооборудование в ряде городов и районов республики были введены веерные отключения.