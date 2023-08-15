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обновлено 15 августа, 20:45
Взрыв на АЗС в Махачкале

Спецборт МЧС с пострадавшими в результате ЧП в Дагестане вылетел в Москву

В федеральные клиники и лечебные учреждения столицы доставят 16 человек

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России с 16 пострадавшими в результате взрыва на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы вылетел в Москву. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

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"В 23:40 мск самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Махачкалы в Москву", - сообщили в МЧС.

На борту самолета находятся 16 пострадавших в результате ЧП в Махачкале. Планируется, что борт совершит посадку в подмосковном Жуковском, оттуда пострадавшие будут доставлены в федеральные клиники и лечебные учреждения Москвы.

В полете пострадавших сопровождают врачи отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава РФ. 

Теги:
РоссияДагестанВзрыв на АЗС в Махачкале
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