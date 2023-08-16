Спецборт МЧС с пострадавшими в результате ЧП в Дагестане приземлился в Москве

В столицу доставили 16 человек, в том числе 3 детей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России с 16 пострадавшими в результате взрыва на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы, вылетевший во вторник вечером, приземлился в подмосковном Жуковском. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

"Самолет в 02:30 мск совершил посадку в аэропорту Жуковский", - сказали в МЧС.

Как сообщил ТАСС источник в медицинских кругах, "в полете пострадавшим оказывалась необходимая медицинская помощь, полет все перенесли без ухудшения состояния". Как сообщил заместитель начальника отряда "Центроспас" Игорь Якиревич, всего в Москву доставлены 16 пострадавших, в том числе 3 детей. Шесть пострадавших находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Самолет вылетел из Махачкалы во вторник в 23:40 мск. В ближайшее время пострадавшие в сопровождении медиков Федерального центра медицины катастроф Минздрава России будут доставлены в федеральные клиники и лечебные учреждения Москвы.

В полете пострадавших сопровождали врачи отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России.