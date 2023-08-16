К Приморью подошел тайфун "Лан"

На юге и востоке края начались дожди

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Седьмой в этом году тайфун "Лан" уже вечером в среду начнет оказывать непосредственное влияние на погоду в Приморском крае, который еще восстанавливается после удара предыдущего тайфуна "Ханун". Как сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра, в регионе уже начались дожди.

"За прошедшие сутки в крае прошли дожди, на севере и востоке местами сильные, с общим количеством [выпавших осадков] 19-27 мм. Сегодня днем пройдут дожди, местами сильные (15-45 мм осадков за 12 часов и менее), вечером в восточной части края местами очень сильные (50 мм и более осадков за 12 часов и менее). В ночь на 17 августа из-за тайфуна "Лан" интенсивность дождей увеличится и распространится на большую часть территории края", - сообщили в пресс-службе.

По данным синоптиков, наиболее интенсивные осадки пройдут на востоке Приморья, их общее количество здесь может составить 80-150 мм (60-120% нормы за месяц).

В связи с начавшимися и прогнозируемыми дождями в верхнем течении рек бассейна Уссури, где только начала спадать вода после наводнения, ожидается дополнительный подъем воды на 0,2-1 м. На реках восточного побережья, которое предыдущий тайфун "Ханун" почти не задел, ожидается подъем уровня воды на 0,8-1,5 м на отдельных участках с выходом воды из берегов. Создается угроза подтопления прилегающих территорий.

Приморский край восстанавливается после наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов в минувшие выходные. Число подтопленных в Приморском крае многоквартирных и частных домов превысило 4 600.